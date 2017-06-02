У Осмаева в позвоночнике застряли пули, обидчику удалили часть легких

Состояние чеченского добровольца Адама Осмаева после покушения тяжелое, он находится в 17 больнице Киева.

Об этом сообщает 112 канал.

У Осмаева переломана ключица, пробиты легкие, также в его позвоночнике застряли пули.

У его нападавшего 4 пулевых ранения и удалена часть легких. Больше официальной информации пока нет.

Возле больницы дежурят полицейские, следят за правопорядком.

Как известно, 1 июня на Подоле в Киеве стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.

Нападавший представился журналистом газеты "Le Monde". Он выстрелил в мужа Окуевой. В ответ Окуева сделала четыре выстрела в нападавшего.