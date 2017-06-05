Путин рассказал о встрече с Флинном в 2015 году

345 просмотров
0
Понедельник, 5 июня 2017, 01:04

Президент России Владимир Путин заявил, что он "едва пообщался" с экс-советником по нацбезопасности США Майклом Флинном в 2015 году, когда они сидели за одним столом на мероприятии, посвященному юбилею пропагандистского канала RT.

Об этом он сообщил в интервью NBC.

"У нас с вами гораздо более тесные отношения, чем с Флинном. Мы с вами встречались вчера вечером (на интервью). Мы с вами сегодня вместе работаем, и теперь мы снова встречаемся", - заявил Путин журналистке Мегин Келли на вопрос о его контактах с Флинном.

"Когда я приехал на мероприятие, посвященное RT, сел за стол, рядом со мной сидел джентльмен. Я произнес речь, потом мы поговорили о другом, и я встал и ушел. А потом мне сказали: "Вы знаете, что это был американец. Он работал в Службе безопасности"... вот и все. Я даже не разговаривал с ним ... Это степень моего знакомства с мистером Флинном", - сказал президент РФ.

Флинн подал в отставку вечером 13 февраля после того, как стало известно, что министерство юстиции США предупредило администрацию Трампа, что Флинн ввел в заблуждение должностных лиц администрации относительно его коммуникаций с российским послом, и что он потенциально уязвим для шантажа со стороны России.

Ряд конгрессменов от Демократической партии США потребовали провести расследование действий Майкла Флинна.

Также стало известно, что демократы требовали от советника Трампа по нацбезопасности объяснить "гонорары" из РФ.

Позже Флинн в своей декларации указал, что получал гонорары от российских компаний.

Темы: Путин США Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Глава МИД Германии поговорил с Путиным об Украине 3 июня 2017, 19:41
Путин заявил, что хакеры, вмешавшиеся в выборы в США, могли быть откуда угодно 3 июня 2017, 03:15
Путин снова "перевел стрелки" по Минску на Порошенко 2 июня 2017, 17:28
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Расследование: РФ вмешивается в политику Македонии и Балкан
РФ наращивает репрессии против крымских татар - Чубаров
Оправдание экс-мэра Стаханова: Прокуратура подаст апелляцию
В зоне АТО - 14 обстрелов, среди украинских военных без потерь
Все новости
Здесь и сейчас

5 решений, которые легко принимать, практикуя майндфулнес

Афиша на 2-4 июня

Гешефт Garage Сале, швединг, выставка Юрия Коваля, уйма фестивалей