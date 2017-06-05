Воды в Авдеевке хватит до утра вторника - МинТОТ
Воды в резервуаре в Авдеевке хватит до утра вторника.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter, ссылаясь на информацию КП "Вода Донбасса".
Также сообщается, что, по информации СЦКК, согласование заявки на проведение ремонтных работ ожидается в понедельник вечером. ГСЧС готова принять участие в разминировании.
Ранее в понедельник глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский сообщил, что российская сторона СЦКК предварительно согласилась 6 июня гарантировать безопасность для проведения ремонта ЛЭП, в результате повреждения которой обесточена Донецкая фильтровальная станция.
В то же время Жебривский отметил, что без воды Авдеевку не оставят. "Надо будет - привлечем дополнительные силы", - добавил он.
В воскресенье утром при попытке запустить Донецкую фильтровальную станцию был обнаружен порыв линии электропередач на неподконтрольной территории.
Представители ОРДО не давали гарантий безопасности для проведения ремонтных работ.
Украинская правда
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