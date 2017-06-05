Воды в Авдеевке хватит до утра вторника - МинТОТ

126 просмотров
0
Понедельник, 5 июня 2017, 15:57

Воды в резервуаре в Авдеевке хватит до утра вторника.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter, ссылаясь на информацию КП "Вода Донбасса".

Также сообщается, что, по информации СЦКК, согласование заявки на проведение ремонтных работ ожидается в понедельник вечером. ГСЧС готова принять участие в разминировании.

Ранее в понедельник глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский сообщил, что российская сторона СЦКК предварительно согласилась 6 июня гарантировать безопасность для проведения ремонта ЛЭП, в результате повреждения которой обесточена Донецкая фильтровальная станция.

В то же время Жебривский отметил, что без воды Авдеевку не оставят. "Надо будет - привлечем дополнительные силы", - добавил он.

В воскресенье утром при попытке запустить Донецкую фильтровальную станцию был обнаружен порыв линии электропередач на неподконтрольной территории.

Представители ОРДО не давали гарантий безопасности для проведения ремонтных работ. 

Украинская правда

Темы: Авдеевка
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Авдеевка: ЛЭП к ДФС начнут ремонтировать не раньше вторника 5 июня 2017, 13:48
МинТОТ: в понедельник Авдеевка может остаться вообще без воды 4 июня 2017, 15:58
Боевики не дают гарантий безопасности для запуска ДФС. Авдеевка без воды 4 июня 2017, 14:29
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Под Киевом горят склады: 1500 кв. метров, жертв нет
Любомира Гузара похоронили в Киеве
Суд обязал ГПУ изучить обнаруженные журналистами махинации "Батькивщины"
Экс-директора Библиотеки укрлитературы в Москве признали виновной
Все новости
Советы миллиардера

4 способа вырастить ребенка богачом

Места и вещи

Новые заведения Одессы, которые стоит посетить этим летом