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После обстрела ДФС обесточена из-за порыва ЛЭП

Воскресенье, 4 июня 2017, 11:15
После обстрела ДФС обесточена из-за порыва ЛЭП

При попытке запустить Донецкую фильтровальную станцию ​​обнаружен порыв линии электропередач на неподконтрольной территории.

Об этом сообщил вице-премьер, министр регионального развития Геннадий Зубко в Twitter.

"Сегодня около 9:00 при попытке запустить Донецкую фильтровальную станцию ​​обнаружен порыв линии электропередач на неподконтрольной территории", - написал он.

По словам Зубко, сейчас проводятся согласования сторон о проведении ремонтных работ.

Водоснабжение осуществляется по графику из резерва (запас воды в резервуаре 3 тысячи кубометров).

Как сообщалось, в субботу вечером боевики обстреляли из минометов калибра 120 мм Донецкую фильтровальную станцию.

Украинская правда

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Темы: Донецкая областьАвдеевка
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