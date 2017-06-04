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Боевики не дают гарантий безопасности для запуска ДФС. Авдеевка без воды

Воскресенье, 4 июня 2017, 14:29
Боевики не дают гарантий безопасности для запуска ДФС. Авдеевка без воды

Представители ОРДО не предоставили гарантий безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ ЛЭП для восстановления электроснабжения Донецкой фильтровальной станции.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК.

"Вместе с тем для обеспечения проведения ремонтно-восстановительных работ по ДФС со стороны ОРДО гарантий безопасности не поступило, что делает невозможным и откладывает восстановление водоснабжения. Со стороны же Вооруженных Сил Украины такие гарантии предоставлены", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что водоснабжение Авдеевки и окружающих сел осуществляется почасово по графику из запасов резервуара на территории города.

В настоящее время в резервуаре остаток питьевой воды составляет 3000 м куб. Также осуществляется подвоз технической воды населению.

ГСЧС сообщила, что Донецкая фильтровальная станция обесточена, в связи с отключением высоковольтной линии 110 кВ "Макеевская - АКХЗ № 2" неподконтрольной территории. Предварительная причина - повреждение линии электропередач из-за активных боевых действий.

В связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции было прекращено водоснабжение г. Авдеевка (22000 человек), с. Ласточкино и с. Орловка Ясиноватского района (1500 человек).

"Предварительно ремонтно-восстановительные работы высоковольтной ЛЭП будут проводиться ООО "ДТЭК высоковольтные электросети" при наличии коридора и гарантии безопасности работников 04.06.2017 года", - отметили в ГСЧС.

Вместе с тем, пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий сообщила, что работает с гуманитарными организациями, чтобы доставлять питьевую воду в Авдеевку в случае необходимости.

Так, в случае чрезвычайной ситуации, представительство Адветистского Агентства Помощи и Развития (ADRA) будет развозить бутилированную воду в Авдеевке. Сообщается, что 6 и 9 июня ADRA привезет в Авдеевку 5 и 7 куб.м питьевой воды, чтобы заполнить резервуары.

Как сообщалось, в воскресенье утром при попытке запустить Донецкую фильтровальную станцию был обнаружен порыв линии электропередач на неподконтрольной территории.

Украинская правда

Темы: АвдеевкаДонецкая область
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