Соболев: Рада тянет с законами по борьбе с коррупцией

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Вторник, 6 июня 2017, 10:21

Верховная Рада затягивает рассмотрение вопросов, необходимых стране для устранения коррупции.

Об этом во вторник на согласительном совете в парламенте заявил председатель комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев.

"На этой неделе в парламенте (рассмотрят - ред.) только один законопроект, подготовленный нашим комитетом для уничтожения коррупции. И он поставлен на голосование в пятницу в первой половине дня. Мы все знаем, что в это время ни один законопроект, ни одно постановление не может быть принято, так как в зале никогда нет депутатов ", - пожаловался он, однако не уточнил, о какой именно законодательной инициативе идет речь.

По словам депутата, в повестку дня Рады на текущую неделю не включены и другие важные законопроекты в этом направлении, которые подготовил антикоррупционный комитет и которых ждут НАБУ и САП.

"Я говорю и о праве антикоррупционного бюро прослушивать коррупционеров по решению суда, но без контроля СБУ, и о законопроекте, который согласован с Венецианской комиссией, об обязанности кандидатов в народные депутаты и президенты доказывать легитимность имущества своих семей", - перечислил он.

Соболев напомнил также и о подготовленном общественными активистами законопроекте о защите прав разоблачителей, а также о проекте закона "Об антикоррупционном суде".

"С последним происходит традиционное мошенничество - президент принес в парламент поправки в Конституцию и сказал: Пожалуйста, проголосуйте, будет новый Верховный суд и создадим еще Антикоррупционный суд. Поправки проголосовали, в Верховный суд прутся старые судьи во главе с Вовком, антикоррупционный суд наглухо заблокирован", - отметил он.

За все вышеперечисленное председатель комитета, в частности, упрекнул лиц, которые составляют повестку дня Рады.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Верховная Рада коррупция законодательство Соболев
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