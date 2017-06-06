Ремонтники в сопровождении минеров отправились восстанавливать ДФС

Ремонтники в сопровождении минеров отправились восстанавливать электролинии рядом с Донецкой фильтровальной станции.

Об этом в Facebook 6 июня сообщил глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский.

"Ремонтная бригада в сопровождении минеров, представителей ОБСЕ и СЦКК вышла на ремонтные работы ЛЭП в районе Донецкой фильтровальной станции рядом Авдеевки. Специалисты обследуют линию и определят характер и объем восстановительных работ", - отметил Жебривский.

Как сообщалось, украинская сторона получила от пророссийских боевиков гарантию на "режим тишины" для проведения ремонтных работ на ЛЭП и восстановления энергоснабжения Донецкой фильтровальной станции.

Как известно, утром 4 июня при попытке запустить Донецкую фильтровальную станцию после обстрелов 3 июня вечером со стороны боевиков был обнаружен порыв линии электропередач на неподконтрольной территории.

Представители ОРДО не давали гарантий безопасности для проведения ремонтных работ.

По информации СЦКК, согласование заявки на проведение ремонтных работ ожидается вечером 5 июня. ГосЧС готова принять участие в разминировании.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий заявили, что воды в резервуаре Авдеевки хватит до утра вторника.

Украинская правда