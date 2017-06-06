Князев рассказал, когда появятся первые патрули дорожной полиции
Глава Нацполиции Сергей Князев рассказал, что первые дорожные патрули, которые будут работать на трассах, появятся в сентябре этого года.
Об этом Князев сообщил на церемонии передачи автомобилей подразделениям полиции Запорожской области, передает Лига.net.
"Планируем в сентябре 2017 года выпустить первые 800-900 работников, которые выйдут на дороги Украины и изменят негативную ситуацию с ДТП, которая сейчас существует" - заявил Князев.
По его словам, для этого в резерве Нацполиции уже есть около 250 автомобилей.
Он так же отметил, что продолжается набор новых людей в полицию.
Как сообщалось, ежегодно на дорогах Украины погибает до 3 тысяч человек.
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