Князев рассказал, когда появятся первые патрули дорожной полиции

Глава Нацполиции Сергей Князев рассказал, что первые дорожные патрули, которые будут работать на трассах, появятся в сентябре этого года.

Об этом Князев сообщил на церемонии передачи автомобилей подразделениям полиции Запорожской области, передает Лига.net.

"Планируем в сентябре 2017 года выпустить первые 800-900 работников, которые выйдут на дороги Украины и изменят негативную ситуацию с ДТП, которая сейчас существует" - заявил Князев.

По его словам, для этого в резерве Нацполиции уже есть около 250 автомобилей.

Он так же отметил, что продолжается набор новых людей в полицию.

Как сообщалось, ежегодно на дорогах Украины погибает до 3 тысяч человек.