Сутки в АТО: Боевики усилили обстрелы, 8 военных ВСУ ранены

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Среда, 7 июня 2017, 06:58

За минувшие сутки в зоне АТО боевики 85 раз открывали огонь по украинским позициям, в результате восемь украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. Российско-террористические бандформирования снова повысили свою огневую активность вдоль всей линии соприкосновения. Не прекращают захватчики все чаще применять и вооружение, запрещенное минскими соглашениями", - говорится в сообщении.

На Приморском направлении террористы били 25 раз.

Чаще всего они обстреливали Чермалык, применяя минометы калибра 120 мм и один раз реактивную систему залпового огня.

Также украинские укрепления вблизи Водяного, Широкино, Гнутово, Тарамчука, Павлополя, Новотроицкого и Марьинки были обстреляны из стрелкового оружия, гранатометов, 82-мм минометов и вооружения БМП.

На Донецком направлении было 28 обстрелов.

Здесь были обстреляны Авдеевка, Каменка, Верхнеторецкое, Новгородское, Зайцево, Новолуганское и Троицкое. Боевики били из стрелкового оружия, гранатометов различных модификаций, минометов калибра 82 мм и 120 мм.

"Вечером бандиты совершили два мощных обстрела позиций сил АТО, которые расположены вблизи Троицкого, из ствольной артиллерии калибра 122 мм, 120 мм минометов, танковых пушек и средств поражения меньшей мощности", - говорится в сообщении.

Также вчера боевики обстреляли Новолуганское из зенитной установки ЗУ-23-2.

На Луганском направлении зафиксировано 32 обстрела.

"В частности, в районе Крымского и Новтошковского боевики совершили несколько мощных обстрелов из 120 мм минометов и мощных артиллерийских систем калибра 122 и 152 мм. Под минометные обстрелы также попали воины ВС Украины, которые держат оборону возле Новоалександровки, Трехизбенки, Попасной, Троицкого, Катериновки и Новозвановки. Используя более легкое вооружение, бандиты прибегали к провокациям в районе станции Донец и Станицы Луганской", - заявили в штабе.

Темы: АТО Донбасс
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