Ложный переполох: ни пожара, ни мин в Высшем админсуде не обнаружено

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Среда, 7 июня 2017, 14:26

Спасатели ГСЧС проверили админздание Высшего административного суда в Киеве, но никакого взрывного устройства так и не нашли.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила начальник пресс-службы управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.

По ее словам, в 13:30 проверка помещений была завершена, взрывных устройств обнаружено не было.

"Вызов оказался ложным", - отметила Водолага.

 
Сейчас обстановка возле суда достаточно спокойная

Ранее в среду на сайте Высшего админсуда появилось сообщение, что в его здании по ул. Московская, 8 в Киеве начался пожар, идет эвакуация работников суда и посетителей.

В то же время ГСЧС и полиция заявили, что получили анонимное сообщение о минировании здания суда и направили туда пиротехников, а о пожаре ничего не слышали.

Впоследствии выяснилось, что пресс-служба суда просто ошиблась. Они удалили со своего сайта сообщение о пожаре и заменили его на такое же о минировании.

Представитель пресс-службы Высшего административного суда Галина Гаевская объяснила "Украинской правде", что ошибка произошла из-за новой системы оповещения здания.

"Сообщение о минировании поступило на 102. Нам позвонили из этой службы и сказали, что "вас заминировали, проводите эвакуацию". Наши службы включили автоматическую систему (оповещения - ред.). Система оповещения новая, поэтому работники допустили ошибку и сообщили якобы о пожаре", - рассказала она.

Евгений Кизилов, Олег Твердь, УП

Темы: суд Киев чрезвычайное происшествие
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