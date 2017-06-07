ВАСУ прекратил работу, ссылаясь на пожар, ДСНС говорит о минировании
Высший административный суд Украины заявляет, что в его здании по ул. Московская, 8 начался пожар, одновременно ДСНС и полиция говорят, что там "анонимное минирование".
"ВАСУ временно прекращает работу из-за пожара", - говорится в сообщении суда.
По его данным, сейчас происходит эвакуация работников суда и посетителей.
При этом в пресс-службах киевских управлений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции "Украинской правде" сообщили, что ничего не слышали о пожаре, однако около 12 получили сообщение от анонима о минировании по этому адресу.
По их словам, на место выехали специалисты-пиротехники.
Позднее информацию о пожаре с сайта суда удалили и заменили ее на другую - о прекращении работы из-за сообщения о минировании.
"Высший административный суд Украины прекращает работу до 14.30 из-за сообщения о заминировании административного здания", - говорится в новом сообщении.
Украинская правда