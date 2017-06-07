Луценко отозвал представление на привлечет Бобова к ответственности

В регламентный комитет ВР поступило письмо от ГПУ об отзыве представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Геннадия Бобова из группы "Партия "Видродження".



Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник на заседании комитета, передает "Укринформ".



Письмо пришло за подписью генпрокурора Юрия Луценко.



Как известно, 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представление в парламент на дачу согласия на привлечение к ответственности трех народных депутатов Геннадия Бобовая, Евгения Дейдея (НФ) и Андрея Лозового (РП).



Однако позже представление на привлечение к ответственности Лозового и Дейдея вернули в Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



Согласно указанным Луценко данным, Бобовая подозревали в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации.



Бобов уплатил в государственный бюджет более 37,9 гривен по обязательствам.