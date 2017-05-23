Луценко залишив подання на одного нардепа, ще два повернув у САП

Подання на притягнення до відповідальності "радикала" Андрія Лозового та нардепа "Народного фронту" Євгена Дейдея повернули до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє у вівторок прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, до парламенту направлять одне подання – на депутат від партії "Відродження" Геннадія Бобова.

"Вивчивши матеріали трьох подань на народних депутатів в частині фактажу, сьогодні було прийнято рішення направити до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Геннадія Бобова", – пише Сарган.

"Ще два подання на нардепів А.Лозового та Є.Дейдея генпрокурор Юрій Луценко повернув до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на доопрацювання", – додає прес-секретар.

Як відомо, 19 травня 2017 року генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради щодо зняття недоторканності з трьох депутатів: Андрія Лозового (Радикальна партія) підозрюють у незаконному збагаченні та ухиленні від сплати податків, Геннадія Бобова ("Відродження") – в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації, Євгена Дейдея ("Народний фронт") – у незаконному збагаченні

Національне антикорупційне бюро заявило, що розслідує лише справи Дейдея та Лозового.

Лозовой назвав це "політичною розправою". Пізніше нардеп заявив, що подав позов проти генпрокурора.

Бобов заявив, що всі звинувачення проти нього безпідставні.

Дейдей заперечив звинувачення в незаконному збагаченні та заявив, що готовий відстоювати свою невинність.

Українська правда