Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко залишив подання на одного нардепа, ще два повернув у САП

Вівторок, 23 травня 2017, 14:31
Геннадій Бобов
procherk.info

Подання на притягнення до відповідальності "радикала" Андрія Лозового та нардепа "Народного фронту" Євгена Дейдея повернули до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє у вівторок прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, до парламенту направлять одне подання – на депутат від партії "Відродження" Геннадія Бобова.

"Вивчивши матеріали трьох подань на народних депутатів в частині фактажу, сьогодні було прийнято рішення направити до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Геннадія Бобова", – пише Сарган.

"Ще два подання на нардепів А.Лозового та Є.Дейдея генпрокурор Юрій Луценко повернув до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на доопрацювання", – додає прес-секретар.

Як відомо, 19 травня 2017 року генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради щодо зняття недоторканності з трьох депутатів: Андрія Лозового (Радикальна партія) підозрюють у незаконному збагаченні та ухиленні від сплати податків, Геннадія Бобова ("Відродження") – в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації, Євгена Дейдея ("Народний фронт") – у незаконному збагаченні

Національне антикорупційне бюро заявило, що розслідує лише справи Дейдея та Лозового.

Лозовой назвав це "політичною розправою". Пізніше нардеп заявив, що подав позов проти генпрокурора.

Бобов заявив, що всі звинувачення проти нього безпідставні.

Дейдей заперечив звинувачення в незаконному збагаченні та заявив, що готовий відстоювати свою невинність.

Українська правда

Теми: недоторканністьГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
недоторканність
КС визнав конституційним скасування депутатської недоторканості в 2019 році
У Держдуму внесли документ про пожиттєву недоторканність президентів РФ
Нардепи від "ОПЗЖ" оскаржують зняття недоторканності у КС
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: