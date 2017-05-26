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Бобов сплатив у бюджет 38 мільйонів і показав квитанції

П'ятниця, 26 травня 2017, 14:52
Бобов сплатив у бюджет 38 мільйонів і показав квитанції

Народний депутат від "Відроддження" Геннадій Бобов перерахував до дeржавного бюджeту близько 38 мільйонів гривень.

Про це свідчать квитанції, які він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні зранку пeрeрахував до дeржавного бюджeту всі кошти згідно вимог прeдставників дeржави. Я виконав свої зобов'язання в повному обсязі, хоча і нe погоджуюся з ними. Алe я дію і буду діяти виключно в рамках Закону. Пeрeконаний, що остаточну крапку в цій справі поставить суд", - написав він.

Згідно із опублікованими квитанціями сума, яку перерахував Бобов, складає близько 38 млн гривень.

24 травня Бобов написав, що сплатить 28 мільйонів гривень в якості нарахувань за податковими зобов'язаннями.

Як відомо, 19 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до парламенту на дання згоди на притягнення до відповідальності трьох народних депутатів Геннадія Бобова, Євгена Дейдея (НФ) та Андрія Лозового (РП).

Проте пізніше подання на притягнення до відповідальності Лозового та Дейдея повернули до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Згідно з вказаними Луценком даними, Бобова підозрюють в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації.

Як відомо, у середу генпрокурор Луценко заявив, що Бобов визнав свою вину і збирається сплатити мільйон доларів податків.

Пізніше Бобов виступив із спростуванням заяв Луценка.

Українська правда

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Теми: ЛуценкоВерховна Раданедоторканність
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