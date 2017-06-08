Киевский суд забрал почти 100 га земли у родственника Медведева

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Четверг, 8 июня 2017, 11:51

Киевский апелляционный хозсуд 6 июня вытребовал в интересах общины Броваров 94,7 га земли под Киевом, которые опосредованно принадлежали родственнику премьера России Виктору Полищуку.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на информацию, полученную в суде.

Как известно, Полищук – владелец супермаркетов электроники "Эльдорадо" и муж племянницы жены премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Таким образом суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры Киевской области. Решение суда вступило в законную силу с момента оглашения, но пока не опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Отобранная земельный участок под Киевом
Отобранній земельный участок под Киевом

Об этом постановлении также написал в Facebook народный депутат Павел Ризаненко.

По его словам, в частности суд полностью удовлетворил такие требования прокуратуры:

- признать недействительными 48 приказов о разрешении разработки проектов землеустройства;

- признать недействительными 48 приказов об утверждении проектов землеустройства;

- отменить договора ипотеки;

- истребовать в пользу территориальной общины в лице Броварского городского совета 94,67 га, которые были похищены у государственного предприятия "Радиопередающий центр".

Как сообщалось, в 2015 году Шевченковский райсуд Киева арестовал 94,67 гектара земли под Киевом, которая опосредованно принадлежала владельцу супермаркетов электроники "Эльдорадо" и мужу племянницы жены премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Виктору Полищуку.

В связи с этим бывшему заместителю начальника главного управления Госземагентства в Киевской области Станиславу Губину было объявлено о подозрении в незаконном предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства вышеупомянутого земельного участка.

Как известно, в 2013 году броварские депутаты проголосовали за передачу земель бывшего ГП "Радиопередающий центр" в аренду 48 гражданам для сельского хозяйства. Затем все они в один день передали свои участки ООО "Компания Интер-профит". Сразу после этого депутаты с подачи мэра Броваров Игоря Саможко проголосовали за то, чтобы эти земли получили новый статус - под промышленную застройку.

Темы: Росcия Медведев Киев суд
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