КНДР заявила об успешных испытаниях нового вида ракет

Северная Корея провела успешное испытания нового типа крылатых ракет.

Об этом сообщает сообщает Yonhap.

Отмечается, что КНДР испытал ракеты класса земля-корабль.

За испытанием наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Агентство пишет, что впервые ракета такого типа была представлена в апреле на военном параде в честь 105-го дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

Агентство KCNA сообщает, что характеристики ракеты были улучшены.

В ночь на 8 июня стало известно, что Северная Корея осуществила пуски противокорабельных ракет малой дальности.

1 июня министерство финансов США ввело санкции в отношении девяти организаций и трех физических лиц за сотрудничество с КНДР, под ограничения попали и две российские компании

Совет Безопасности ООН 2 июня единогласно принял резолюцию, которая расширяет список санкций в отношении КНДР.

Напомним, недавно США решили направить третью по счету ударную группу во главе с авианосцем "Нимиц" (USS Nimitz) в западную часть Тихого океана с целью сдерживания ракетной и ядерной программ Северной Кореи.