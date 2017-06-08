Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Северная Корея запустила несколько ракет малой дальности

Четверг, 8 июня 2017, 03:43

Северная Корея осуществила пуски, вероятно, противокорабельных ракет малой дальности.

Об этом со ссылкой на южнокорейских военных пишет AP.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что запуск состоялся с восточного прибрежного города Вонсан. Снаряды пролетели, вероятно, около 200 км.

Испытания оружия в Северной Корее происходят в ходе разработки ее ядерной программы в ответ на якобы враждебную политику США и Южной Кореи. Но, как считают аналитики, таким образом Пхеньян хочет донести свои политические требования - убрать около 30 000 американских военных из Южной Кореи.

Как сообщалось, 29 мая из восточного региона Северной Кореи Вонсан был произведен пуск неидентифицированной ракеты, вероятно, баллистической ракеты типа Scud. Она пролетела около 450 км и упала в исключительной экономической зоне Японии.

1 июня министерство финансов США ввело санкции в отношении девяти организаций и трех физических лиц за сотрудничество с КНДР, под ограничения попали и две российские компании

Совет Безопасности ООН 2 июня единогласно принял резолюцию, которая расширяет список санкций в отношении КНДР.

Напомним, недавно США решили направить третью по счету ударную группу во главе с авианосцем "Нимиц" (USS Nimitz) в западную часть Тихого океана с целью сдерживания ракетной и ядерной программ Северной Кореи.

Темы: Северная Корея
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сбитый шахед за 9 км: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
Северная Корея
США заявили о готовности говорить с Северной Кореей о ее ядерной программе
КНДР выпустила две ракеты малой дальности
РФ возобновила экспорт нефти в Северную Корею после двухлетнего перерыва – ООН
Последние новости
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый шахед за 9 км: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
Все новости...
Реклама: