Южанина говорит, что фотографировалась со Злочевским, не зная, что это он

Народный депутат из фракции БПП Нина Южанина, которая была замечена на совместной фотографии с министром экологии режима Януковича Николаем Злочевским, уверяет, что с ним не знакома.



Об этом она сказала в пятницу в кулуарах Верховной Рады.



"Медиа знали, что я участвую в таком большом форуме по энергетической безопасности (в Монако - ред.). С удивлением услышала вопрос от моих знакомых о том, что какие-то журналисты смакуют фотографию, которая была сделана на форуме. Пожалуйста, если журналистам нет больше чем заняться и они даже не имеют представления, что в стране есть люди, которые просто занимаются делом", – пожаловалась Южанина.



На вопрос "Украинской правды", было ли этично, с ее точки зрения, фотографироваться с бывшим министром экологии, которого обвиняют в коррупции, Южанина сказала:



"Его участие не было заявлено. А во-вторых, я до сегодняшнего дня не знала, что это он... Этот человек сидел в ряду, я не могла идентифицировать международных экспертов, я их в лицо не знала их. Я в лицо не знала Злочевского до этого, не знаю и сегодня".



На вопрос, познакомились ли они в Монако, Южанина сказала: "Да мы ни разу - он там просто присутствовал".



Кроме того, депутат пожаловалась, что Злочевский на этой фото использовал украинских политиков.



"Вы видите, как политиков используют люди, которым нужно имиджево поставить плюсик. Они подошли, сфотографировались и ушли.. Кстати, ко мне там еще подходили люди, которых я не знаю, они задавали мне вопросы и я, как вежливый человек, отвечала", - добавила Южанина.

Как сообщалось, программа "Схемы" выяснила, что украинская официальная делегация приняла участие в Международном форуме по энергетической безопасности будущего в Монте-Карло, соорганизатором которого является Burisma Group, принадлежащая Злочевскому.

Согласно пресс-релизу мероприятия, в украинскую делегацию вошел вице-премьер Владимир Кистион, председатель комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат Нина Южанина и заместитель руководителя Минэнерго по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко.

Также с украинской стороны в Форуме приняли участие представители посольства Украины во Франции, Кабмина и других ведомств.

Вице-премьер Владимир Кистион заявил, что ездил в Монако на форум, организованный известным институтом, а о том, что организатором мероприятия является Злочевский, не знал.

Роман Кравец, УП