Чиновницу, которую поймали на взятке в $ 5 млн, посадили под арест

Печерский райсуд Киева избрал одной из уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 130 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

В ведомстве напомнили, что 7 июня чиновницу задержали во время получения неправомерной выгоды в сумме 5 млн долларов США.

Украинская правда