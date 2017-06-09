Чиновницу, которую поймали на взятке в $ 5 млн, посадили под арест

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Пятница, 9 июня 2017, 20:51

Печерский райсуд Киева избрал одной из уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 130 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

В ведомстве напомнили, что 7 июня чиновницу задержали во время получения неправомерной выгоды в сумме 5 млн долларов США.

Украинская правда

Темы: ФГИ прокуратура коррупция
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