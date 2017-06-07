На взятке в $5 миллионов попался временный администратор банка

Правоохранители задержали на взятке в 5 миллионов долларов человека, осуществляющего временную администрацию в одном из банков, головной офис которого находится в Днепре.

Об этом "Украинской правде" в среду сообщил источник в Службе безопасности Украины.

По его данным, временный администратор задержан на вымогательстве взятки от бывших владельцев банка в размере 5 млн долларов.

Сообщается, что он требовал взятку за решение вопросов, связанных с имуществом финучреждения, а также за изъятие из банка оригиналов определенных документов.

Как сообщил в Facebook генпрокургор Юрий Луценко, ГПУ совместно с СБУ 7 июня при получении 5 млн долларов взятки задержали уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которое разработало преступную схему вымогательства и получения взяток от руководителей банковских учреждений, в которые введены временные администрации.

По его словам, такую высокую плату чиновник требовал за невмешательство ликвидаторов и других лиц Фонда в порядок погашения банковскими учреждениями обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам.

"Такие действия УК оценивает до 12 лет лишения свободы", - подчеркнул генпрокурор.

фото: пресс-служба гпу

Украинская правда