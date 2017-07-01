СБУ: к атаке вируса Petya причастны спецслужбы РФ

СБУ установила причастность спецслужб РФ к атаке вируса Petya.A, состоявшейся 27 июня.

Об этом сообщает в субботу пресс-центр СБУ.

"Имеющиеся данные, в том числе полученные в рамках взаимодействия с международными антивирусными компаниями, дают основания считать, что к указанным атакам причастны те же хакерские группировки, которые совершали атаки с использованием ШПО "TeleBots" и "Blackenergy" в декабря 2016 года на финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины. Это свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб РФ", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что кибератака была направлены на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране.

"Основным назначением вируса было уничтожение важных данных и нарушение работы государственных и частных учреждений Украины для распространения панических настроений среди населения", - утверждают в спецслужбе.

По ее оценке, заражение было спланировано и осуществлено заранее. Оно происходило в несколько этапов и началось накануне национального государственного праздника.

"Несмотря на то, что кибератака производит впечатление обычного вируса типа ransomeware (программное обеспечение для вымогательства денег), созданного для обогащения злоумышленников, на самом деле вирус является прикрытием масштабной атаки, направленной на Украину. Об этом свидетельствует отсутствие реального механизма завладения средствами, примитивность которого только подтверждает мнение о том, что обогащение не было целью атаки", - говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили "оригинальность и специфичность масштабного вектора заражения", связанного с использованием прикладного бухгалтерского программного обеспечения. По данным источников СБУ, за последние годы он встречался лишь раз во время кибератаки со стороны Северной Кореи.

Там добавили, что Служба безопасности во взаимодействии с Национальной полицией, Госспецсвязи, партнерскими правоохранительными органами, международными антивирусными компаниями и ведущими производителями телекоммуникационного программного обеспечения продолжает осуществлять мероприятия, направленные на локализацию последствий кибератаки.

Как сообщалось, во вторник, 27 апреля, ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya.

Вирус также парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот Чернобыльской атомной электростанции.

Украинская правда