Вирусная атака затронула Чернобыльскую АЭС

Из-за хакерской атаки в Чернобыльской атомной электростанции не работает электронный документооборот.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник смены ЧАЭС Владимир Ильчук.

"Предварительная информация, что некоторые компьютеры были заражены вирусом. Поэтому как только эта хакерская атака началась, была дана персональная команда компьютерных рабочих в местах персонала компьютеры отключить", - сказал Ильчук.

По его словам, никакой радиационной угрозы из-за атаки нет.

"По радиационной обстановке на станции замечаний нету. Превышения контрольных уровней нету. То есть у нас по промплощадке, по сооружениям ухудшения радиационной обстановки не произошло", - отметил он.

Также Ильчук сообщил, что хакерская атака повлияла на обмен документами на станции.

"Документооборот полностью остановлен, потому что сейчас он у нас электронный. То есть у нас рапорты, показатели направляются по электронной почте, и сейчас делать это возможности нет", - сказал он.

Как сообщает также пресс-центр Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, из-за кибератаки Чернобыльская АЭС перешла на радиационный мониторинг промышленных площадок в ручном режиме.

"В связи с кибератакой не работает сайт Чернобыльской АЭС chnpp.gov.ua. Все технологические системы станции работают в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, из-за масштабной вирусной атаки 27 июня прекратили работу банки, медиа, сервисы, среди которых Ощадбанк, медиахолдинг ТРК "Люкс", "Киевэнерго", "Укрэнерго" и др.

Кроме того, вирус заблокировал работу сайта Кабинета министров Украины.

В департаменте киберполиции НПУ заявляют, что получили уже 22 сообщения о вирусной атаке.

Олег Твердь для УП