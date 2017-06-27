Из-за масштабной вирусной атаки не работают банки, медиа, сервисы

Ряд украинских компаний и банков подвергаются хакерским атакам.



Так, например, пресс-служба Ощадбанка сообщает, что во исполнение регламентов безопасности и защиты информации банк был вынужден прибегнуть к ограничению функционала услуг, предоставляемых клиентам.



Сообщается, что клиенты Ощадбанка теперь могут воспользоваться банкоматами других банковских учреждений, для клиентов-пенсионеров эта услуга является бесплатной.



Как подтвердил "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, от хакерских атак пострадали несколько финансовых учреждений.



"В полицию поступили вызовы от нескольких финучреждений, на которые были осуществлены хакерские атаки. Сейчас специалисты киберполиции разбираются в проблеме", - сказал он.

Также сообщается, что хакерской атаке подвергся медиахолдинг ТРК "Люкс", в состав которого входят "24 Канал", национальная сеть радиостанций "Радио Люкс" и "Радио Максимум", а также ряд популярных интернет-сайтов. Так, в 15 часов перестал загружаться новостной сайт "Корреспондент".

Кроме того, сообщили о сбоях в работе сетей "Киевэнерго" и "Укрэнерго".



Позже появилась информация о вирусной атаке на компьютерные сети "Укрпочты", "Новой почты" и "Укртелекома".



Официальный сайт "Укрпочты" не работает.



На своей официальной странице в Facebook "Новая почта" сообщила: "Из-за массированной атаки вируса Petya.A на наши информационные системы отделения и контакт-центр "Новая почта" временно не могут обслуживать клиентов".



Все отделения "Новой почты" временно прекратили работу.



В пресс-службе "Укртелекому" также подтвердили корреспонденту факт атаки, а также то, что речь идет о вирусе-шифровальщике. По словам представителей компании, несмотря на атаку, компания продолжает представлять услуги телефонии и интернета.



На официальном сайте аэропорта "Борисполь" опубликовано сообщение о временной недоступности расписания рейсов.

Генеральный директор аэропорта Павел Рябикин сообщил на своей странице в Facebook о "спам-атаке".

О сбое в работе сообщает также редакция телеканала ATR.

Пресс-служба Киевского метрополитена сообщает о невозможности осуществлять оплату банковскими карточками из-за хакерской атаки.

По сообщениям пользователей соцсетей также из-за кибератак парализована работа ОТП банка, компаний ДТЭК, Центрэнерго, Новус, Фоззи-групп, Датагруп, Астелит.

Мобильные операторы "Киевстар" и "Vodafone" работают в штатном режиме.

Также столкнулась с кибератакой компания "Укргазвыдобування". "Сейчас все компьютеры компании выключены. Работаем на телефонах", - говорится в сообщении УГВ на странице в Facebook.

WOG заявляет, что сеть компании подверглась аналогичной атаке.

"Сейчас происходит кибератака на большинство ведущих украинских компаний и банков, в том числе и на нашу сеть. Соответственно, заранее приносим извинения за возможные сбои в работе компании", – говорится в сообщении WOG.

В настоящее время недоступен также сайт ПАО Нафтогаз Украины.

Около часа назад на своем официальном Twitter российская компания Роснефть также заявила, что ее сервера подверглись хакерской атаке.

О задержках с отправлением и доставкой сообщает компания Rozetka.ua.



"В связи с многочисленными кибератаками на государственные и коммерческие предприятия Украины, возможна задержка отправлений по территории Украины, адресные доставки по Киеву также могут осуществляться с задержкой. Курьерские службы прилагают максимум усилий, чтобы восстановить работу в ближайшее время. Надеемся на ваше понимание" , - говорится в сообщении в Facebook.

Украинская правда, Экономическая правда

