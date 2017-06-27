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Вирус "Петя" парализовал работу Кабмина

Вторник, 27 июня 2017, 15:32

Вирус заблокировал работу сайта Кабинета министров Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Если что, то у нас тоже сеть "легла", по ходу! Такую картинку показывают все компьютеры КМУ", - написал он.

Сайт Кабмина пока не работает.

Как известно, ранее стало известно об атаках вируса (предположительно под названием Petya.A) на сети украинских банков и крупных компаний.

Представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что от хакерских атак пострадали несколько государственных финучреждений.

На своей официальной странице в Facebook "Новая почта" сообщила: "Через массированную атаку вируса Petya.A на наши информационные системы отделения и контакт-центр "Новая почта" временно не могут обслуживать клиентов".

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровинтернет
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