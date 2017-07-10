В штабе АТО уточнили потери за сутки: 1 воин умер от ранений

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Понедельник, 10 июля 2017, 12:40

9 июля в зоне проведения антитеррористической операции погибших в рядах Вооруженных сил Украины не было, однако 1 военный умер от ранений, полученных ранее.

Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен. Однако вчера от ранений, полученных 29 июня на мариупольском направлении, умер в больнице города Днипро один украинский воин", – сказал полковник.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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