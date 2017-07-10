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В штабі АТО уточнили втрати за добу: 1 воїн помер від поранень

Понеділок, 10 липня 2017, 12:40

9 липня в зоні проведення антитерористичної операції загиблих у лавах Збройних сил України не було, однак 1 військовий помер від поранень, отриманих раніше.

Про це на брифінгу в понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинуві був поранений. Однак вчора від поранень, отриманих 29 червня на маріупольскому напрямку, помер у лікарні міста Дніпро один український воїн", – сказав полковник.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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