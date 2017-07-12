ОБСЕ избрала нового генерального секретаря
Должность генсекретаря ОБСЕ по согласованию всех стран-членов организации, займет швейцарец Томас Гремингер.
Об этом заявил министр иностранных дел Австрии и нынешний председатель ОБСЕ Себастьян Курц, сообщает Reuters.
Члены ОБСЕ достигли согласия относительно кандидатуры на пост г генерального секретаря организации, которая была вакантной с 1 июля.
Кроме этой должности, в ОБСЕ вакантными оставались позиции председателя Бюро демократических институтов и прав человека, верховного комиссара по делам национальных меньшинств и представителя по вопросам свободы СМИ.
Курц заявил, что государства-члены поддержали предложение Австрии по заполнению должностей в соответственно бывшим постоянным представителем Швейцарии при ОБСЕ Томасом Гремингером, бывшим генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером, бывшим лидером французской социалистической партии Гарлемом Десиром и бывшим министром иностранных дел Исландии Солруном Гисладоттиром.
"Это предложение, которое мы могли сегодня политически согласовать ... (российский) министр иностранных дел (Сергей) Лавров сыграл очень конструктивную роль", - сказал Курц.
Как сообщалось, 1 июля в ОБСЕ не смогли выбрать генерального секретаря из-за разногласий в организации. Одной из причин, почему членам ОБСЕ не удалось договориться относительно кандидатур на эти должности называли разногласия между Россией и другими членами организации.
Напомним, в конце прошлого года Заньер заявил о расколе в ОБСЕ из-за конфликта в Украине. По его словам, в организации есть существенные и глубокие разногласия, в частности, касательно украинского-российского конфликта.
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