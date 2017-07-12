ОБСЄ обрала нового генерального секретаря

Посаду генсекретаря ОБСЄ, за погодженням всіх країн-членів організації, займе швейцарець Томас Гремінгер.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії та нинішній голова ОБСЄ Себастьян Курц, повідомляє Reuters.

Члени ОБСЄ досягли згоди щодо кандидатури на посаду генерального секретаря, яка була вакантною з 1 липня.

Окрім цієї посади, в ОБСЄ вакантними залишались позиції голови Бюро демократичних інститутів та прав людини, верховного комісара у справах національних меншин та представника з питань свободи ЗМІ.

Курц заявив, що держави-члени підтримали пропозицію Австрії щодо заповнення посад відповідно колишнім постійним представником Швейцарії при ОБСЄ Томасом Гремінгером, колишнім генеральним секретарем ОБСЄ Ламберто Заньєром, колишнім лідером французької соціалістичної партії Гарлемом Десіром та колишнім міністром закордонних справ Ісландії Солруном Гісладоттиром.

"Це та пропозиція, яку ми могли сьогодні політично погодити ... (російський) міністр закордонних справ (Сергій) Лавров зіграв дуже конструктивну роль", - сказав Курц.

Як повідомлялось, 1 липня в ОБСЄ не змогли обрати генерального секретаря через розбіжності в організації. Однією з причин, чому членам ОБСЄ не вдалось домовитись щодо кандидатур на ці посади називали розбіжності між Росією та іншими членами організації.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Ламберто Заньєр заявив про розкол в ОБСЄ через конфлікт в Україні. За його словами, в організації є суттєві й глибокі розбіжності, зокрема, щодо українсько-російського конфлікту.