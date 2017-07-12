Суд по Януковичу продолжился с новым адвокатом

Оболонский райсуд Киева продолжил рассмотрение по существу уголовного производства в отношении экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Об этом сообщил председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко, передают Українські Новини.

Перед началом судебного заседания адвокат Януковича Виталий Мешечек сообщил журналистам, что он подготовил ряд ходатайств, которые будут озвучены в ходе судебного заседания.

Как известно, 10 июля региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил адвоката Виталия Мешечека для защиты экс-президента Украины Виктора Януковича.

6 июля Оболонский райсуд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и принял решение о назначении экс-президенту Виктору Януковичу бесплатного адвоката с Регионального центра предоставления бесплатной правовой помощи.

6 июля Янукович заявил в видеообращении, что отзывает своих адвокатов из судебного процесса по нему. Сторона обвинения обратилась к суду с ходатайством назначить бесплатного адвоката экс-президенту.

На предыдущем заседании суд принял решение о проведении специального судебного производства, поскольку обвиняемый не явился на судебное заседание.

5 июля Янукович заявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

6 июля защиту Януковича подал в суд заявление о выходе экс-президента из процесса по делу о госизмене.