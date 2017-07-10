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Януковича будет защищать адвокат Мешечек

Понедельник, 10 июля 2017, 16:04

Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил адвоката Виталия Мешечека для защиты экс-президента Украины Виктора Януковича.

Такое решение было принято 7 июля, в региональном центре, передает "Интерфакс-Украина".

Адвокат будет защищать Януковича в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене.

"При назначении адвоката в соответствии с ч.2 ст.21 закона Украины о бесплатной правовой помощи учитывалась специализация адвоката, его текущий уровень нагрузки и сложность производства, - отметили в региональном центре правовой помощи.

В соответствии с поручением центра, адвокат должен прибыть для участия в заседании Оболонского суда на 10.00 12 июля.

Согласно данным единого реестра адвокатов Украины, у В.Мешечека есть свидетельство о праве на осуществление адвокатской деятельности с 13 июня 2012 года, выданное Донецкой областной квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры.

Как известно, 6 июля Оболонский райсуд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и принял решение о назначении экс-президенту Виктору Януковичу бесплатного адвоката с Регионального центра предоставления бесплатной правовой помощи.

6 июля Янукович заявил в видеообращении, что отзывает своих адвокатов из судебного процесса по нему. Сторона обвинения обратилась к суду с ходатайством назначить бесплатного адвоката экс-президенту.

На предыдущем заседании суд принял решение о проведении специального судебного производства, поскольку обвиняемый не явился на судебное заседание.

5 июля Янукович заявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

6 июля защиту Януковича подал в суд заявление о выходе экс-президента из процесса по делу о госизмене.

Темы: Януковичсуд
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