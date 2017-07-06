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Адвокат переконує, що Янукович "поставив крапку" у справі

Четвер, 6 липня 2017, 09:50

Захист Віктора Януковича передав до Оболонського райсуду Києва заяву екс-президента про відмову від послуг захисників.

Про це сказав адвокат Віталій Сердюк журналістам, вийшовши із суду.

"Щойно захистом було подано заяву… Віктор Янукович поставив крапку в цьому процесі", – заявив він.

"Кількість правопорушень, які вчинено Генпрокуратурою…, ставлять на ньому крапку" – додав адвокат.

За його твердженням, яким би не був вирок тепер, він "буде нікчемним".

"Суд без Віктора Януковича є неможливим", – стверджує Сердюк.

Він додав, що на засідання Оболонського райсуду Києва о 10 ранку не піде – і суд не зможе слухати справу.

"Адвокатське об’єднання і ми особисто залишаємося у всіх інших процесах…", – сказав Сердюк при цьому.

Перший і головний напрямок боротьби, за його словами, – заява Януковича до Генпрокуратури про "державний переворот".

Також захист буде ініціювати притягнення до відповідальності усіх винних в "ігноруванні принципів правосуддя" через міжнародні інстанції.  

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Януковичсправа про держзрадусуд
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