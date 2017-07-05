Янукович відкликає з суду своїх адвокатів

Колишній президент України Віктор Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Про це він сказав в ефірі програми "Время" на російському Першому каналі в середу.

"Я не хочу брати участі в нібито змагальному процесі, підсумок якого заздалегідь визначений. Я вирішив відкликати з процесу своїх захисників, в їхній кваліфікації сумнівів немає, але в країні знищеного правосуддя адвокати безсилі", - заявив екс-президент, цитує його російський "Інтерфакс".

Янукович підкреслив, що "не відчував ілюзій з приводу цілей і завдань, поставлених перед судом нинішньою владою, і знав, що вони за всяку ціну прагнутимуть їх досягти".

"Винести обвинувальний вирок, звинуватити мене у всіх минулих, нинішніх і майбутніх бідах України", - пояснив екс-президент України.

"Це не суд, а чистої води профанація. Для мого засудження в найкоротші терміни під тиском особисто громадянина Порошенка (президент України) були прийняті спеціальні закони про заочне засудження. Це пряме порушення Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Крім цього, на мої заяви про вимогу надання мені можливості взяти участь в судовому процесі в режимі відеоконференції мені було відмовлено", - сказав Янукович.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк заявляє, що після ухвалення його підзахисним рішення про небажання брати участь в судовому процесі і про відкликання своїх адвокатів будь-які рішення Оболонського райсуду у цьому провадженні будуть юридично нікчемними.

"Підтверджую, що наш клієнт ухвалив таке рішення. Воно призводить до того, що в справі про державну зраду ставиться крапка. Легітимності цій справі надавало тільки бажання Віктора Януковича взяти участь у процесі, дати свідчення, провести допит свідків, встановити істину у справі. Тепер будь-які рішення, які будуть прийняті судом за результатами розгляду цієї справи, будуть нікчемними", - сказав.

У четвер в Оболонському районному суді Києва продовжиться процес у справі про держзраду Януковича.

Він звинувачується в Україні в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (мова йде про поплічника як одного з категорій співучасника злочину), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років) КК України.

3 липня генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що Янукович може брати участь в судовому розгляді справи за обвинуваченням його в державній зраді тільки на території України, яка гарантує йому безпеку.

"Янукович наполягає на своєму бажанні брати участь в суді, допитувати людей, робити заяви. У нього для цього є тільки один законний спосіб - прибути в Україну. Інших способів активної участі в судовому слідстві наш закон не передбачає. Очевидно, що він боїться це зробити, при цьому вигадує фантазійні історії, що його повинні вбити при перетині кордону та інші", - сказав Луценко в інтерв'ю "5 каналу".

Він вважає, що Януковичу не повинно бути дозволено "з Москви бути учасником процесу по телевізору". "Він по телевізору може тільки слухати процес і спілкуватися зі своїм захистом. Але сидячи в Москві, допитувати свідків - неможливо. Допитати свідків обвинувачений може, але в Києві, на процесі", - вказав він.

Генпрокурор запевняє, що українська держава здатна забезпечити захист Януковичу, навіть коли його звинувачують в такому тяжкому злочині. "Україна гарантує йому достатню охорону, щоб він був присутній в суді", - заявив він.