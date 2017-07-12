Нацгвардия задержала в зоне АТО боевика и российского военного

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Среда, 12 июля 2017, 11:44

Военнослужащие Национальной гвардии задержали в районе проведения антитеррористической операции боевика незаконного вооруженного формирования "ЛНР" и российского военнослужащего.

Об этом сообщает в среду пресс-служба Нацгвардии.

При осуществлении контрольно-пропускного режима на блокпосту вблизи населенного пункта Городище Луганской области военный наряд в ходе проверки автомобиля ВАЗ и проверки документов, обнаружил пассажира, который по предварительной информации по базе проходит как боевик "ЛНР".

Тот же военный наряд в ходе проверки автомобиля Volkswagen и проверки документов, обнаружил пассажира, который по паспортным данным является гражданином Российской Федерации и имел при себе военный билет РФ.

Этих граждан задержали и передали военной контрразведке.

Темы: АТО Нацгвардия Росcия
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