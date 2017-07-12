Нацгвардія затримала в зоні АТО бойовика і військового РФ
Військовослужбовці Національної гвардії затримали бойовика незаконного збройного формування "ЛНР" і російського військовослужбовця в районі проведення антитерористичної операції.
Про це повідомляє у середу прес-служба Нацгвардії.
Під час здійснення контрольно-перепускного режиму на блокпосту поблизу населеного пункту Городище Луганської області військовий наряд в ході перевірки автомобіля ВАЗ та перевірки документів, виявив пасажира, який за попередньою інформацією по базі проходить як бойовик "ЛНР".
Той же військовий наряд в ході перевірки автомобіля Volkswagen та перевірки документів, виявив пасажира, який за паспортними даними є громадянином Російської Федерації та мав при собі військовий квиток РФ.
Цих громадян затримали та передали до військової контррозвідки.