СМИ обнародовали законопроект о деоккупации Донбасса

3549 просмотров
Среда, 12 июля 2017, 20:17

Опубликован проект закона "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины".

Соответствующий документ на своем сайте разместило Громадське.

Согласно информации, в начале закона прописано, что Российская Федерация осуществляет вооруженную агрессию и оккупировала часть территории Донбасса, что является первой попыткой закрепить это на законодательном уровне.

"Российская Федерация осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей ее территории с помощью Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в проекте.

Дополняется

Темы: Донбасс законодательство
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Мать военного РФ Агеева просит Порошенко его помиловать 12 июля 2017, 17:04
Задержанный боевик рассказал, как казнят украинских военных 12 июля 2017, 12:54
Военный погиб из-за утреннего обстрела Зайцево боевиками 12 июля 2017, 10:52
powered by lun.ua
Главные новости
СМИ обнародовали законопроект о деоккупации Донбасса
CPJ: К убийству Шеремета могут быть причастны власти как РФ и Беларуси, так и Украины
Комитет признал обоснованным представление на Добкина, но не арест
САП расследует законность назначения Луценко генпрокурором
Все новости
Одесский МКФ

Фестивальный гид от Александра Гусева

Бороться, чтобы победить

Жизненный путь председателя Киевского братства ОУН-УПА Ореста Васкулы