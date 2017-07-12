СМИ обнародовали законопроект о деоккупации Донбасса

Опубликован проект закона "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины".

Соответствующий документ на своем сайте разместило Громадське.

Согласно информации, в начале закона прописано, что Российская Федерация осуществляет вооруженную агрессию и оккупировала часть территории Донбасса, что является первой попыткой закрепить это на законодательном уровне.

"Российская Федерация осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей ее территории с помощью Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в проекте.

В статье 1 проекта закона содержится определение термина "временно оккупированные территории", а также перечень военных формирований, контролирующих эту территорию.

"Сухопутная территория, в пределах которой формирования вооруженных сил Российской Федерации, незаконные вооруженные формирования, созданные при содействии Российской Федерации, подчиненные, управляемые, контролируемые и финансируемые ею, и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют власть", - говорится в документе.

Границы временно оккупированных территорий определяет Минобороны Украины по представлению Генерального штаба Вооруженных сил. Также на оккупированных территориях устанавливается особый правовой режим.

В статье 4 описано цель государственной политики по восстановлению суверенитета. Для этого предлагается:

- освободить территории и восстановить конституционный строй;

- защитить права и свободы людей, пострадавших из-за российской агрессии;

В статье 5 говорится об обеспечении конституционного строя:

"Государственные органы используют имеющиеся возможности для защиты прав и свобод граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях".

Впрочем, какие именно используются возможности, не сказано.

Также отмечается, что надо "принимать исчерпывающие меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживания российской агрессии".

Статья 6 закона гласит:

"Украина не несет ответственности за противоправные действия РФ как государства-агрессора и контролируемых ею незаконных вооруженных формирований на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

В статье 7 отмечается, что Украина имеет неотъемлемое право на самооборону, которое может быть реализовано.

Для этого будут привлечены Вооруженные силы Украины, СБУ, служба разведки, Национальная гвардия и другие силы. Именно об этом говорится в статье 8.

Статья 9 сообщает, какие решения может принимать президент в период действия закона.

"Президент принимает решение о применении Вооруженных сил, других военных формирований, для сдерживания и отпора вооруженной агрессии РФ ...".

Также президент принимает решение о военном положении.