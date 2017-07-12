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ЗМІ оприлюднили законопроект про деокупацію Донбасу

Середа, 12 липня 2017, 20:17

Опубліковано проект закону "Про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей України".

Відповідний документ на своєму сайті розмістило Громадське.

Згідно з інформацією, на початку закону прописано, що Російська Федерація здійснює збройну агресію та окупувала частину території Донбасу, що є першою спробою закріпити це на законодавчому рівні.

"Російська Федерація здійснює збройну агресію проти України та тимчасову окупацію частин її території за допомогою Збройних сил Російської Федерації", — йдеться у проекті.

У статті 1 проекту закону міститься визначення терміну "тимчасово окуповані території", а також є перелік військових формувань, які контролюють цю територію.

"Сухопутна територія, у межах якої формування збройних сил Російської Федерації, незаконні збройні формування, що створені за сприяння Російської Федерації, підпорядковані, керовані, контрольовані та фінансовані нею, та окупаційна адміністрація РФ встановили і здійснюють владу", — йдеться у документі.

Межі тимчасово окупованих територій визначає Міноборони України за поданням Генерального штабу Збройних сил. Також на окупованих територіях встановлюється особливий правовий режим.

У статті 4 описано мету державної політики з відновлення суверенітету. Для цього пропонується:

— звільнити території та відновити конституційний лад;

— захистити права і свободи людей, які постраждали через російську агресію;

У статті 5 йдеться про забезпечення конституційного ладу:

"Державні органи використовують наявні можливості для захисту прав і свобод громадян України, які проживають на окупованих територіях".

Утім, які саме використовуються можливості, не сказано.

Також, зазначається, що треба "вживати вичерпних заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, стримування російської агресії".

Стаття 6 закону наголошує:

"Україна не несе відповідальності за протиправні дії РФ як держави-агресора та контрольованих нею незаконних збройних формувань на території окремих районів Донецької і Луганської областей".

У статті 7 зазначається, що Україна має невід’ємне право на самооборону, яке може бути реалізовано.

Для цього будуть залучені Збройні сили України, СБУ, служба розвідки, Національна гвардія та інші сили. Саме про це йдеться у статті 8.

Стаття 9 повідомляє, які рішення може ухвалювати президент у період дії закону.

"Президент ухвалює рішення про застосування Збройних сил, інших військових формувань, для стримування та відсічі збройної агресії РФ…".

Також президент ухвалює рішення про воєнний стан.

Теми: Донбасзаконодавство
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