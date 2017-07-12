ЗМІ оприлюднили законопроект про деокупацію Донбасу
Опубліковано проект закону "Про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей України".
Відповідний документ на своєму сайті розмістило Громадське.
Згідно з інформацією, на початку закону прописано, що Російська Федерація здійснює збройну агресію та окупувала частину території Донбасу, що є першою спробою закріпити це на законодавчому рівні.
"Російська Федерація здійснює збройну агресію проти України та тимчасову окупацію частин її території за допомогою Збройних сил Російської Федерації", — йдеться у проекті.
У статті 1 проекту закону міститься визначення терміну "тимчасово окуповані території", а також є перелік військових формувань, які контролюють цю територію.
"Сухопутна територія, у межах якої формування збройних сил Російської Федерації, незаконні збройні формування, що створені за сприяння Російської Федерації, підпорядковані, керовані, контрольовані та фінансовані нею, та окупаційна адміністрація РФ встановили і здійснюють владу", — йдеться у документі.
Межі тимчасово окупованих територій визначає Міноборони України за поданням Генерального штабу Збройних сил. Також на окупованих територіях встановлюється особливий правовий режим.
У статті 4 описано мету державної політики з відновлення суверенітету. Для цього пропонується:
— звільнити території та відновити конституційний лад;
— захистити права і свободи людей, які постраждали через російську агресію;
У статті 5 йдеться про забезпечення конституційного ладу:
"Державні органи використовують наявні можливості для захисту прав і свобод громадян України, які проживають на окупованих територіях".
Утім, які саме використовуються можливості, не сказано.
Також, зазначається, що треба "вживати вичерпних заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, стримування російської агресії".
Стаття 6 закону наголошує:
"Україна не несе відповідальності за протиправні дії РФ як держави-агресора та контрольованих нею незаконних збройних формувань на території окремих районів Донецької і Луганської областей".
У статті 7 зазначається, що Україна має невід’ємне право на самооборону, яке може бути реалізовано.
Для цього будуть залучені Збройні сили України, СБУ, служба розвідки, Національна гвардія та інші сили. Саме про це йдеться у статті 8.
Стаття 9 повідомляє, які рішення може ухвалювати президент у період дії закону.
"Президент ухвалює рішення про застосування Збройних сил, інших військових формувань, для стримування та відсічі збройної агресії РФ…".
Також президент ухвалює рішення про воєнний стан.