В Черкасской области молния убила семью из трех человек

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Четверг, 13 июля 2017, 01:42

12 июля в Черкасской области рядом с селом Кузьмина Гребля Христиновского района около 17:00 во время грозы молния попала в трех человек.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко на своей странице в Facebook.

"Трагедия произошла, когда семья - 38 летний мужчина, его 35 летняя жена и 15 летний сын, собирали на поле сельскохозяйственного производственного комбината огурцы. В результате происшествия мужчина и молодая женщина погибли на месте. Травмированный юноша в критическом состоянии был срочно доставлен в реанимационное отделение Христиновской центральной районной больницы", - написал он.

Однако спустя два часа мальчик скончался, не приходя в сознание.

Темы: Черкасская область
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