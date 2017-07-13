У Черкаській області блискавка вбила сім'ю з трьох осіб

12 липня в Черкаській області поруч з селом Кузьмина Гребля Христинівського району близько 17:00 під час грози блискавка влучила в трьох осіб.

Про це повідомив прес-секретар ДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко на своїй сторінці в Facebook.

"Трагедія сталася, коли родина, - 38 річний чоловік, його 35 річна дружина та 15 річний син, збирали на полі сільськогосподарського виробничого комбінату огірки.

Внаслідок події чоловік та молода жінка загинули на місці. Травмованого юнака, у критичному стані було терміново доставлено до реанімаційного відділення Христинівської центральної районної лікарні", - написав він.

Однак через дві години хлопчик помер, не приходячи до тями.