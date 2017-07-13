Предпоследний день работы: Под ВР в ход пошли дымовые шашки

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Четверг, 13 июля 2017, 10:02

Под Верховной Радой протестующие начали бросать на дорогу дымовые шашки.

Протестующие начали бросать дымовые шашки прямо на проезжую часть по улице Грушевского перед зданием парламента.

По состоянию на 9:30 движение по улице было затруднено.

 
Oleksiy Matsuka
 
Oleksiy Matsuka
 
Oleksiy Matsuka
 
Yevheniy Kuzmenko

Однако по состоянию на 10:00 проезд по Грушевского открыт.

Митингующие проводят свои акции. Среди требований вопрос об отмене неприкосновенности депутатов.

 
роман романюк, уп
 
роман романюк, уп
 
РОМАН РОМАНЮК, УП

Украинская правда

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