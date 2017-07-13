Гроза не испугала пикетчиков Рады

3006 просмотров
Четверг, 13 июля 2017, 15:10

Активисты продолжают блокировать выезды и подходы к Верховной Раде.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" в четверг.

Часть активистов прячется от грозы в палатках и на сцене, другая часть - надела дождевики и продолжает блокирование парламента.

 
 

Как сообщалось, 13 июля во парламентом собрались активисты, которые заблокировали подходы к Раде, и требуют снятия неприкосновенности с народных депутатов.

Пострадал народный депутат от БПП Олег Барна, которого активисты забросали яйцами.

Полиция перекрывала улицу Грушевского.

Ряд депутатов частности члены фракции "Самопомич" и объединения "Еврооптимисты" блокировали в свою очередь парламентскую трибуну тоже требуя снятия неприкосновенности.

13 июля на вечернем заседании должны рассмотреть представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа "Оппозиционного блока" Михаила Добкина, которого обвиняют в земельных махинациях.

Сам Добкин пришел на четверговое заседание Рады с "тревожным чемоданчиком".

Роман Кравец, УП

Темы: Верховная Рада акции
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Верховная Рада: узаконивание беззакония 13 июля 2017, 14:36
Рада снова не смогла избрать аудитора НАБУ 13 июля 2017, 14:11
Рада с шумом и потасовкой приняла новый закон о КС 13 июля 2017, 13:57
powered by lun.ua
Главные новости
Депутаты запутали процедуру избрания омбудсмена
Рада снова не смогла избрать аудитора НАБУ
В ЕС заменили заявление саммита "личным мнением" о европейском выборе Украины
Рада с шумом и потасовкой приняла новый закон о КС
Все новости