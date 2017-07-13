Гроза не испугала пикетчиков Рады
Активисты продолжают блокировать выезды и подходы к Верховной Раде.
Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" в четверг.
Часть активистов прячется от грозы в палатках и на сцене, другая часть - надела дождевики и продолжает блокирование парламента.
Как сообщалось, 13 июля во парламентом собрались активисты, которые заблокировали подходы к Раде, и требуют снятия неприкосновенности с народных депутатов.
Пострадал народный депутат от БПП Олег Барна, которого активисты забросали яйцами.
Полиция перекрывала улицу Грушевского.
Ряд депутатов частности члены фракции "Самопомич" и объединения "Еврооптимисты" блокировали в свою очередь парламентскую трибуну тоже требуя снятия неприкосновенности.
13 июля на вечернем заседании должны рассмотреть представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа "Оппозиционного блока" Михаила Добкина, которого обвиняют в земельных махинациях.
Сам Добкин пришел на четверговое заседание Рады с "тревожным чемоданчиком".
Роман Кравец, УП
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