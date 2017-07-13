Гроза не испугала пикетчиков Рады

Активисты продолжают блокировать выезды и подходы к Верховной Раде.



Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" в четверг.



Часть активистов прячется от грозы в палатках и на сцене, другая часть - надела дождевики и продолжает блокирование парламента.

Как сообщалось, 13 июля во парламентом собрались активисты, которые заблокировали подходы к Раде, и требуют снятия неприкосновенности с народных депутатов.



Пострадал народный депутат от БПП Олег Барна, которого активисты забросали яйцами.



Полиция перекрывала улицу Грушевского.



Ряд депутатов частности члены фракции "Самопомич" и объединения "Еврооптимисты" блокировали в свою очередь парламентскую трибуну тоже требуя снятия неприкосновенности.



13 июля на вечернем заседании должны рассмотреть представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа "Оппозиционного блока" Михаила Добкина, которого обвиняют в земельных махинациях.



Сам Добкин пришел на четверговое заседание Рады с "тревожным чемоданчиком".

Роман Кравец, УП