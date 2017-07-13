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Добкин пришел в Раду с тревожным чемоданчиком

Четверг, 13 июля 2017, 10:40
Добкин пришел в Раду с тревожным чемоданчиком
SOCKRAINA.COM

Депутат от Оппозиционного блока Михаил Добкин готов к любому решению парламента и уже приготовил тревожный чемоданчик с необходимыми вещами.

Об этом Добкин сообщил в четверг журналистам в кулуарах парламента, передает LIGA.net.

Депутат сообщил, что готов к любому результату голосования по представлению Генпрокуратуры, еще раз подчеркнув, что сам намерен голосовать за снятие с себя неприкосновенности.

На замечание журналистов, что коалиция готова голосовать и за его арест, и взял ли он с собой на всякий случай вещи, Добкин ответил:

"Да, у меня в машине лежит тревожный чемоданчик, потому что я уже знаю, что необходимо, чтобы было с собой первое время. Спортивный костюм, кроссовки..." - "Зубная щетка?" - "Ну естественно! Вы же зубы чистите по утрам. Депутаты тоже чистят". - "Сухари?" - "Сухари вы мне принесете".

Ранее спикер парламента Андрей Парубий предложил рассмотреть представление прокуратуры на Добкина сегодня в 17:00. 

В среду регламентный комитет признал представление ГПУ о разрешении на привлечение к ответственности нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина достаточно обоснованным. Но комитет не поддержал задержание депутата.

Прокуратура намерена предъявить Михаилу Добкину подозрение в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве, убытки от которого, по оценке прокуратуры, превышают 226 млн грн.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДобкинВерховная Рада
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