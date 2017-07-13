Депутата Барну забросали яйцами

Активисты перед Верховной Радой забросали депутата от БПП Олега Барну яйцами.

Об этом Украинской правде" сообщила очевидец происшествия.

"Автомайдан блокирует проход в Верховную Раду по улице Грушевского вверх от Кабмина. Барна выходил из здания Рады. Активисты его остановили и спросили, почему он не проголосовал за снятие неприкосновенности с депутатов и арест", - сообщила активист.

По ее словам, Барна начал оскорблять активистов ругательными словами.

В ответ в него полетели яйца.

Автомайдан

Барна поддерживал почти все голосования по снятию неприкосновенности Во вторник, однако не проголосовал за арест депутата от НФ Максима Полякова и воздержался при голосовании за задержание депутата от БПП Борислава Розенблатта.

Украинская правда