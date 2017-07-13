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Депутата Барну забросали яйцами

Четверг, 13 июля 2017, 12:03

Активисты перед Верховной Радой забросали депутата от БПП Олега Барну яйцами.

Об этом Украинской правде" сообщила очевидец происшествия.

"Автомайдан блокирует проход в Верховную Раду по улице Грушевского вверх от Кабмина. Барна выходил из здания Рады. Активисты его остановили и спросили, почему он не проголосовал за снятие неприкосновенности с депутатов и арест", - сообщила активист.

По ее словам, Барна начал оскорблять активистов ругательными словами.

В ответ в него полетели яйца.

 
Автомайдан

Барна поддерживал почти все голосования по снятию неприкосновенности Во вторник, однако не проголосовал за арест депутата от НФ Максима Полякова и воздержался при голосовании за задержание депутата от БПП Борислава Розенблатта.

 

Украинская правда

Темы: Верховная РадаБПП
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