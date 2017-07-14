Добкин пришел в ГПУ с паспортами, но не со всеми

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Пятница, 14 июля 2017, 14:10

Народный депутат Украины из фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин прибыл в Генеральную прокуратуру в Киеве.

Он пообщался с журналистами и показал, какие паспорта принес.

"У меня один паспорт лежит в Британском консульстве на получение визы. Я взял документы, подтверждающие это. Они у адвокатов. Взял с собой паспорта, даже нашел старый свой паспорт дипломатический, который закончился в 2012 году... Поэтому я, как обещал, не скрываюсь, никуда не бегу. Готов оказывать следствию любые данные, которые помогут установить истину в досудебном следствии", - сказал он.

"Я сдаю паспорта, чтобы они не говорили, что я хочу куда-то уехать. Я не сомневаюсь, что они будут требовать залог какие-то сотни, миллионы, миллиарды денег. И вы должны понимать, что это не залог, а просто условие, которое будет обеспечивать мое пребывания в СИЗО", - добавил он.

Добкин заявил, что если сумма залога будет "посильной", то он ее заплатит.

Как известно, 13 июля парламент дал согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

29 июня Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от "Опоблоку" Михаила Добкина.

В действиях нардепа видят признаки умышленной заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отрицает все обвинения.

Александр Шумилин, УП

Темы: Добкин Генпрокуратура Оппозиционный блок
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