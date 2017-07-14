На меткомбинате в Мариуполе произошла авария: есть жертвы
В Мариуполе произошла авария на металлургическом предприятии, в результате которой погибли три человека, еще трое пострадали.
Об этом сообщает в пятницу пресс-служба полиции Донецкой области.
"Около 11:00 в Кальмиусское отделение полиции г. Мариуполя поступило сообщение о том, что на территории предприятия произошел обвал перекрытия", – говорится в сообщении.
Местный сайт 0629 подтверждает, что авария произошла в листопрокатном цехе стан 1700 на комбинате им. Ильича. В результате несчастного случая погибли 3 сотрудника подрядной организации "Акцепт-строй".
В пресс-службе Метинвеста журналистам сообщили, что подрядчики проводили ремонтные работы в одном из зданий цеха. Неожиданно обвалилось перекрытие, трое мужчин упали вниз, а сверху их завалило бетонными плитами.
В результате несчастного случая все трое получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли мгновенно. Еще один рабочий пострадал - у него перелом руки.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на тот момент в здании находилось 18 работников строительно-монтажной компании, из них 3 погибли, а еще 3 - получили травмы.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции.
Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Празднование Дня металлурга в связи с трагедией не отменяется, сообщили 0629 в Метинвесте.
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