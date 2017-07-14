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На меткомбинате в Мариуполе произошла авария: есть жертвы

Пятница, 14 июля 2017, 15:33
На меткомбинате в Мариуполе произошла авария: есть жертвы

В Мариуполе произошла авария на металлургическом предприятии, в результате которой погибли три человека, еще трое пострадали.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба полиции Донецкой области.

"Около 11:00 в Кальмиусское отделение полиции г. Мариуполя поступило сообщение о том, что на территории предприятия произошел обвал перекрытия", – говорится в сообщении.

Местный сайт 0629 подтверждает, что авария произошла в листопрокатном цехе стан 1700 на комбинате им. Ильича. В результате несчастного случая погибли 3 сотрудника подрядной организации "Акцепт-строй".

В пресс-службе Метинвеста журналистам сообщили, что подрядчики проводили ремонтные работы в одном из зданий цеха. Неожиданно обвалилось перекрытие, трое мужчин упали вниз, а сверху их завалило бетонными плитами.

В результате несчастного случая все трое получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли мгновенно. Еще один рабочий пострадал - у него перелом руки.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на тот момент в здании находилось 18 работников строительно-монтажной компании, из них 3 погибли, а еще 3 - получили травмы.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Празднование Дня металлурга в связи с трагедией не отменяется, сообщили 0629 в Метинвесте.

*** Позже все же было принято решение отменить праздничные мероприятия ко Дню металлургов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Мариупольчрезвычайное происшествие
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