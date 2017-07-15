Тымкива арестовали на 2 месяца

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Суббота, 15 июля 2017, 13:22

Суд избрал директору Львовского бронетанкового завода Роману Тымкиву мера пресечения в виде 60 суток ареста.

Как сообщают в ЦПК, Тымкив имееть возможность внести залог в размере 2 млн грн.

Как известно, 5 нардепов от БПП и Батькивщины присутствовали на заседании суда и просили взять Тымкива на поруки.

Накануне НАБУ совместно с прокурорами САП задержали директора ГП "Львовский бронетанковый завод" Романа Тымкива, его заместителя Олега Ткаченко и ряд должностных лиц Вооруженных сил за коррупционную схему с двигателями, бывшими в употреблении.

По данным следствия, служащие ВСУ совместно с должностными лицами Львовского бронетанкового завода закупали запчасти и комплектующие к бронетанковому вооружению и технике, растратив 28,5 млн грн бюджетных средств. 

Украинская правда 

Темы: армия оружие суд
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