Тымкива арестовали на 2 месяца

Суд избрал директору Львовского бронетанкового завода Роману Тымкиву мера пресечения в виде 60 суток ареста.

Как сообщают в ЦПК, Тымкив имееть возможность внести залог в размере 2 млн грн.

Как известно, 5 нардепов от БПП и Батькивщины присутствовали на заседании суда и просили взять Тымкива на поруки.

Накануне НАБУ совместно с прокурорами САП задержали директора ГП "Львовский бронетанковый завод" Романа Тымкива, его заместителя Олега Ткаченко и ряд должностных лиц Вооруженных сил за коррупционную схему с двигателями, бывшими в употреблении.

По данным следствия, служащие ВСУ совместно с должностными лицами Львовского бронетанкового завода закупали запчасти и комплектующие к бронетанковому вооружению и технике, растратив 28,5 млн грн бюджетных средств.

Украинская правда