Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тымкива арестовали на 2 месяца

Суббота, 15 июля 2017, 13:22

Соломенский райсуд Киева избрал директору Львовского бронетанкового завода Роману Тымкиву мера пресечения в виде 60 суток ареста.

Как сообщают в ЦПК, Тымкив имееть возможность внести залог в размере 2 млн грн.

Как известно, 5 нардепов от БПП и Батькивщины присутствовали на заседании суда и просили взять Тымкива на поруки.

Накануне НАБУ совместно с прокурорами САП задержали директора ГП "Львовский бронетанковый завод" Романа Тымкива, его заместителя Олега Ткаченко и ряд должностных лиц Вооруженных сил за коррупционную схему с двигателями, бывшими в употреблении.

По данным следствия, служащие ВСУ совместно с должностными лицами Львовского бронетанкового завода закупали запчасти и комплектующие к бронетанковому вооружению и технике, растратив 28,5 млн грн бюджетных средств. 

Украинская правда 

"Украинская правда" в Threads

Темы: армияоружиесуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
армия
Офицер избил солдата на Львовщине - ГБР
Резников рассказал, какой должна быть украинская армия будущего
В Беларуси демонтируют три лагеря, где обучали российских мобилизованных
Последние новости
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
Все новости...
Реклама: