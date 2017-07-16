Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Харкові грабіжник загинув, тікаючи від поліції

Неділя, 16 липня 2017, 02:36

Зловмисник, який вчинив розбійний напад на кредитну установу, загинув під час переслідування поліцією в Харкові.

Про це розповіла заступник начальника відділу комунікацій поліцейського главку в Харківській області підполковник Оксана Калмикова, передає Укрінформ.

"Пригода сталася в суботу в центрі міста. У Київський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що близько 14:00 невідомий зайшов до приміщення кредитної установи на вулиці Сумській. Він погрожував пістолетом та вимагав грошей. Касир закладу встигла натиснути тривожну кнопку. Працівники охорони, які знаходилися неподалік, швидко приїхали на виклик і почали переслідувати нападника. На допомогу їм прийшли перехожі. Зловмиснику вдалося відірватися від погоні і сховатися в під'їзді житлового будинку у провулку Воробйова", - зазначила Калмикова.

За її словами, на місце події направили додаткові сили поліції.

"Працівники Київського відділу поліції оточили будинок до приїзду бійців КОРДу. Бійці попередньо визначили, в якій квартирі може ховатися утікач і почали його затримання. У цей час чоловік вистрибнув з балкону квартири на четвертому поверсі. До приїзду лікарів швидкої допомоги спецназівці надавали йому першу медичну допомогу. Чоловік помер від травм у кареті швидкої допомоги", - додала Калмикова.

Дана подія попередньо кваліфікована за ч. 3 ст. 187 (розбій) та ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою "самогубство" КК України. Обставини події та особа загиблого уточнюються.

Теми: Харківкриміналполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Харків
Росіяни знову атакують Харків
В Офісі генпрокурора уточнили наслідки удару по Харкову: 1 загиблий, 3 поранених
Росіяни вдруге за добу вдарили по Харкову: є постраждалі
Останні новини
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
Усі новини...
Реклама: