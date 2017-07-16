Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Харькове грабитель погиб, убегая от полиции

Воскресенье, 16 июля 2017, 02:36

Злоумышленник, совершивший разбойное нападение на кредитное учреждение, погиб во время преследования полицией в Харькове.

Об этом рассказала заместитель начальника отдела коммуникаций полицейского главка в Харьковской области подполковник Оксана Калмыкова, передает Укринформ.

"Происшествие произошло в субботу в центре города. В Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что около 14:00 неизвестный зашел в помещение кредитного учреждения на улице Сумской. Он угрожал пистолетом и требовал денег. Кассир заведения успела нажать тревожную кнопку. Работники охраны, которые находились неподалеку, быстро приехали на вызов и начали преследовать нападавшего. На помощь им пришли прохожие. Злоумышленнику удалось оторваться от погони и скрыться в подъезде жилого дома в переулке Воробьева", - отметила Калмыкова.

По ее словам, на место происшествия направили дополнительные силы полиции.

"Работники Киевского отдела полиции окружили дом к приезду бойцов корда. Бойцы предварительно определили, в какой квартире может скрываться беглец и начали его задержание. В это время мужчина выпрыгнул с балкона квартиры на четвертом этаже. До приезда врачей скорой помощи спецназовцы оказывали ему первую медицинскую помощь. Мужчина умер от травм в карете скорой помощи", - добавила Калмыкова.

Данное событие предварительно квалифицирована по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" УК Украины. Обстоятельства происшествия и личность погибшего уточняются.

Темы: Харьковкриминалполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Харьков
Побег из Харькова или исполнение приказа? Детали о деле эксначальника СБУ Харьковщины Романа Дудина, подозреваемого в госизмене
Россияне снова атаковали Харьков
В Офисе генпрокурора уточнили последствия удара по Харькову: 1 погибший, 3 раненых
Последние новости
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
Все новости...
Реклама: